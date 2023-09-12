تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال رفع كفاءة محور المشير طنطاوي بالقاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

تحويل حركة المرور يميناً بطريق الخدمة الموازي لمحور المشير

جاء ذلك لتنفيذ أعمال رفع كفاءة محور المشير طنطاوي، مما يستلزم الغلق الكلي في الاتجاه القادم من نفق التسعين تجاه محور المشير محمد علي فهمي مع تحويل حركة المرور يميناً بطريق الخدمة الموازي لمحور المشير، بداية من الساعة 12 صباح اليوم ولمدة 10 أيام ليلاً ونهاراً.

ومن جهتها، تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة من أجل التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.