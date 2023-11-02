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خالد أبو بكر: لا مجال لبطولات زائفة ضد الحكومة.. الحرب أثرت على الجميع

كتب:

محمد أيمن سالم
11:19 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
الإعلامي خالد أبو بكر

الإعلامي خالد أبو بكر

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على التوقعات بحالة من الركود في الاقتصاد العالمي، قائلا إن الغلاء يطال جميع بلدان العالم، مع بعض الفوارق.

الأحداث الجارية

وذكر خالد أبو بكر، أن الحكومة أخطأت في أشياء مختلفة، ولكن من الظلم أن يأتي أحد على أي شيء مرتبط بالأحداث الجارية في الخارج، والتأثر بالأحداث.

وشدد الإعلامي والمحامي الدولي، على أنه لا مجال لبطولات إعلامية زائفة ضد الحكومة في أزمات «لا ذنب لها بها»، فالوقت غير مناسب الآن، مضيفًا أنه لا يمكن لأي مصري التفريط في أرضه وعرضه، فنحن في موقف وطني.

انتقاد الحكومة

وتابع الإعلامي خالد أبو بكر، «من الظلم انتقاد الحكومة فيما يتعلق بتأثيرات الحرب والاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة».

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