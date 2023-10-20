خالد أبو بكر: المصريون نجحوا اليوم وقدموا رسائل متحضرة وراقية للعالم أجمع

أكد الإعلامي الدولي خالد أبو بكر إن الشعب المصري قدم رسالة وطنية وعربية متحضرة للعالم بأكمله بعد انتفاضته اليوم وخروجه في الشوارع دعمًا للقضية الفلسطينية، واستجابةً للقيادة السياسية.

الميادين قدمت رسالة دعم حقيقية

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن مشهد اليوم رسالة وطنية وعربية ومتحضرة للعالم بأكمله وأهلنا في قطاع غزة، مشددًا على أن كل الشوارع المصرية والميادين، في المحافظات كلها قدمت رسالة دعم حقيقة.

واستطردت: «بقول لأخويا في غزة أنا واقف معاك وجنبك، وهذه هي الرسالة الأولى لأهلنا في غزة، وتأكيد، أنهم ليس بمفردهم.. رسالة راقية بالمعاني كلها، ورسالة للأعداء أن المصريين أغلبية ومعارضة والناس كلها مع بعضم البعض، وقت الجد».

رسالة كبيرة للعالم

وأضاف الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، أن الشعب المصري نجح اليوم في إرسال رسالة كبيرة جدًا للعالم، معقبًا :«لم أتوقع أن يصل العدد في شوارع مصر لهذا الحجم، بما يؤكد أنها رسالة جادة وكبيرة.. من أجلك يا مدينة السلام نصلي.. من أجلك يا زهرة المدائن»، مستطردا: «جميل ورائع ويحمل الكثير من التضامن، ويؤكد وحدة واتحاد الشعوب العربية».