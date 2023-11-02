متحدث «الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ضرب المستشفيات أكثر من مرة للإجهاز على الضحايا

حذر الدكتور أشرف القدرة، الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية فى القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلى المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، حيث بلغ عددهم فى مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

كيف أصبحت حال المنظومة الصحية فى قطاع غزة بعد مرور ما يقارب الشهر على العدوان الإسرائيلى؟

- المنظومة الصحية فى غزة انهارت بالكامل، وأصبحت هشة للغاية وفى كثير من الأحيان نلجأ للطرق البدائية لعلاج المصابين والجرحى، كما لا يتوافر لدينا أية مستلزمات طبية لعلاج وإسعاف المصابين، ومئات الحالات يتأخر وصولها لغرف العمليات لعدة أيام بسبب الضغط الهائل الناجم عن استقبال الإصابات الخطرة والمعقدة.

وذلك نتيجة القصف المستمر والعدوان الإسرائيلى المتزايد، خاصة أن تلك الهجمات المستمرة تؤدى إلى زيادة أعداد الشهداء والجرحى كل ساعة تقريباً، وهذه الأعداد الضخمة من الجرحى والشهداء أصبحت تفوق قدرتنا كمنظومة طبية على العمل، إذ إن عدد طالبى الخدمة يفوق بكثير عدد مقدميها، خاصة فى ظل استهداف متعمد للكوادر الطبية وسيارات الإسعاف.

ما دفعنا إلى الإعلان عن فتح باب التطوع لكل مَن يحمل رخصة مزاولة مهنة فى التخصصات الصحية المختلفة، بالإضافة إلى المسعفين، وذلك كإحدى الآليات لمقاومة ما تواجهه المنظومة من ضغوط كبيرة جداً، ولا بد من التأكيد على أن الطواقم الطبية داخل المستشفيات لم تغادر وتعمل بشكل متواصل على مدار ما يقارب الشهر، وبالتالى أصبحت الأطقم مُستنزفة.

ما تأثير انهيار المنظومة الطبية فى غزة على النازحين داخل المستشفيات؟

- إجمالى العدد داخل المستشفيات يقدر بـ100 ألف داخل المبنى الواحد، موزعين بين نازحين وأطقم طبية وعاملين، بالإضافة إلى الجرحى والمرضى، وبالتالى فإن وجود هذا العدد الهائل من البشر فى مكان واحد، فى ظل شح المياه وعدم وجود إمكانية للنظافة، سواء العامة أو الشخصية، فإن النتيجة ستكون كارثية، ما يتسبّب فى انتشار الأوبئة.

وتفشت بالفعل الأمراض الجلدية والإنفلونزا، إضافة إلى أن هناك نسبة من 80% إلى 100% من الموجودين داخل المستشفيات مصابين بجروح عميقة ومكشوفة، الأمر الذى يضاعف من معاناتهم وخطورة إصابتهم، وهنا وجب التنويه إلى أن جيش الاحتلال يستخدم أسلحة غير تقليدية حيث تتسبب فى إصابات خطيرة، فضلاً عن تفجر الرؤوس وتحويل الأجساد إلى أشلاء.

المنظومة الطبية انهارت والمستشفيات تعاني

هل توجد آلية للتعامل مع تفشى الأوبئة؟

- فى الحقيقة لا توجد آلية لأننا لا نمتلك أية مقومات أو أدوات تمكّننا من التعامل مع الوضع والسيطرة عليه ولو بشكل جزئى، ولا بد من الإشارة إلى أنّ الانتشار الكبير للأوبئة والأمراض يؤدى إلى ضعف الجهاز المناعى بين النازحين، وبالتالى فقد أصبحوا عرضة للعدوى، كما أنّ وجود آلاف النازحين فى الساحات والممرات والأقسام الداخلية للمستشفى، يعوق تقديم الخدمة الطبية، وتعد أقسام الولادة والحضانة والرعاية المركزة، الأكثر تأثراً بشكل سلبى جرّاء وجود النازحين.

كيف تعاملت المنظومة الطبية فى أثناء انقطاع الإنترنت والاتصالات؟

- الاحتلال الإسرائيلى تسبب فى شلل تام للمنظومة الصحية والإسعاف من خلال قطع الاتصالات، حيث لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إلى مناطق الاستهداف وكان المواطنون يأتون إلى المستشفى حاملين الشهداء والجرحى على الدراجات النارية، فيما اضطر آخرون إلى حملهم على أكتافهم أو جرهم على الأسِرة فى الشوارع.

وكنا نسألهم عن عناوين منازلهم لمعرفة المنطقة التى تعرضت للقصف، ليتم بعد ذلك توجيه عربات الإسعاف والدفاع المدنى للتحرك إليها من أجل إنقاذ المصابين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وهنا لا بد من التأكيد أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف من خلال قصفها المكثف وإضعاف شبكات الاتصال والإنترنت وصولاً لقطعها، إلى شل المنظومة الصحية فى القطاع وبالتالى الإجهاز على المصابين، وهو ما يؤكد نوايا الاحتلال وعزمه على ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أهالى غزة، بعد عزلها عن العالم.

شهداء تحت الركام

يوجد ما يزيد على 2000 شهيد تحت الركام، وهذا الأمر له تداعيات صحية كارثية، إذ إن تحلل الجثامين سينتج عنه أمراض كثيرة وخطيرة، والسبب الرئيسى فى انفجار تلك الأزمة هو نقص الوقود وبالتالى تعطل سيارات وآليات الدفاع المدنى لإزالة القطع الضخمة من الركام واستخراج الشهداء، ولذلك فإن الجهود ذاتية وبدائية للغاية، إذ يتم استخراج الضحايا من خلال رفع الأنقاض بالأيدى أو باستخدام الفؤوس.