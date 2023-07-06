10 ملامح لمشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري

قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، وصاحب مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري، إنه سوف يتم طرح مشروع القانون للنقاش خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب بعد إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.

أهداف مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية

وأوضح عصام في تصريحات لـ«الوطن» أنه سوف يتم مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به حول توثيق قائمة المنقولات الزوجية في دور الانعقاد الرابع للمجلس بالتزامن مع مشروع القانون المقدم من الحكومة في نفس الشأن مضيفا أنه تم التعامل مع القائمة في مشروع القانون على أنها من المهر، وأن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو العدل بين الطرفين وتفادي المشكلات التي تحدث خلال الانفصال حول قائمة المنقولات، لكن توثيقها في الشهر العقاري يضمن حق كل طرف من الأطراف.

فوائد توثيق قائمة المنقولات الزوجية

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه عند توثيق قائمة المنقولات الزوجية، لا تحتاج الزوجة إلى رفع قضية تبديد والدخول في إجراءات قضائية، لكن سيصبح التسجيل في الشهر العقاري كصيغة تنفيذية تتوجه بها مباشرة إلى قسم الشرطة، وبالنسبة للزوج يراعى مشروع القانون حقه لأنه في هذه الحالة لن يكون هناك مجال إلى الادعاءات الكاذبة أو الاتهام بتبديد المنقولات، إذ يتم توثيق الملكية أنها بحوزة الزوجة، فلا يحق لها في هذه الحالة رفع قضية تبدبد على الزوج.

ملامح مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية

وأوضح النائب محمود عصام أن مشروع القانون يناقش العديد من النقاط الهامة منها:

1- اعتماد قائمة المنقولات الزوجية أمام الجهات الرسمية في حال توثيقها أمام الشهر العقاري فقط.

2- يكون توثيق القائمة والتصديق عليها بطلب يقدم من ذوي الشأن أو من ينوب عنهم قانونيا.

3- يدون في وثيقة قائمة المنقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه، وكذلك الزوجة من مالها الخاص.

4- تتبع قائمة المنقولات الزوجية حكم المهر كما تنص الشريعة الإسلامية

5- يسترد الزوج في حالة الخلع ما قام بتجهيزه، وفقا للقائمة الموثقة في الشهر العقاري.

6- استعمال الزوج للمنقولات الزوجية يعد على سبيل العارية

7- يسلم الذهب المذكور في قائمة المنقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها

8- تأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة في الشهر العقاري، حكم الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.

9- يعاقب الزوج بالحبس لا يزيد عن سنة أو بالغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

10- إخطار مصلحة الشهر العقاري في حال بيع أي محتويات القائمة الموثقة.,