مبادرة غير القادرين والمشروطية.. 400 جنيه لكل مريض شهريا لإعانته

قال مصدر بمديرية الصحة في كفر الشيخ، إن مبادرة غير القادرين، وهي إحدى المبادرات الرئاسية المهمة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية المرضى والوقوف بجانبهم خصوصا كبار السن، ومراعاة ظروفهم الاجتماعية.

صرف 400 جنيه لكل مريض شهريا

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، سواء السكر، والكبد، والكلى، وغيرها من الأمراض المزمنة، حال توجههم إلى أقرب وحدة صحية، أو مستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليهم والحصول على العلاج بالمجان لغير القادرين، ثم يتبع ذلك عمل ملف صحي للمريض، حال طلبة لهذا الأمر، ثم يعقب ذلك عمل بحث عن المريض بمعرفة الشؤون الاجتماعية التابع لها، لبيان حالته المعيشية حال طلب المريض لذلك، حتى يتم معرفة مدى استحقاقه للمعونة الشهرية بواقع 400 جنيه، بعد ثبوت البحث إنه يستحق ذلك.

كبار السن وغير القادرين

وأشار إلى أنّ كبار السن ضمن أولويات مبادرة غير القادرين من خلال تنفيذ ما سبق ذكره من بحث اجتماعي للشخص المستهدف لصرف 400 جنيه شهريا، لكونه غير قادر ومن البسطاء، ولا يوجد من يتكفل بهم، أو كونه يعاني من أمراض مزمنة ولا يوجد له دخل ثابت أو معاش.

وتقول نادية علي، من أبناء محافظة كفر الشيخ، إنها مواطنة بسيطة وعندما علمت بالمبادرة الرئاسية لغير القادرين توجهت إلى المستشفى، لمعاناتها من مرض مزمن، مشيرة إلى أنه طلب منها إجراء بحث اجتماعي حتى تحصل على معونة لتساعدها على استكمال علاجها بواقع 400 جنية شهريا.