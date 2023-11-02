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عرض فيلم «أهل الكهف» في موسم عيد الأضحى 2024

كتب:

أحمد حسين صوان
11:16 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
أهل الكهف

أهل الكهف

استقرت الشركة المنتجة لفيلم «أهل الكهف» من بطولة الفنان خالد النبوي، على طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وذلك فور الانتهاء من مرحلة المونتاج وما بعد الإنتاج، حيث إنه ينتمي للأفلام ذات الميزانيات الضخمة، وذلك حسبما قال مصدر من داخل الشركة لـ«الوطن».

ويشارك في فيلم «أهل الكهف» مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم خالد النبوي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، فتحي عبد الوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز وريم مصطفى، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي -رشيدي برودكشن- وإخراج عمرو عرفة، وجرى تصويره في عدد كبير من البلدان.

وكان الفنان محمد ممدوح، قد كشف في تصريحات تليفزيونية له، كواليس التصوير، موضحًا أنه أثناء تصوير فيلم أهل الكهف في المغرب، فوجئ الكاست بأن الغابات بدأت في الاحتراق بشكل مفاجئ، ليتوقف طاقم العمل عن تصوير المشهد مؤقتا لحين أن يتوقف الحريق في الغابات.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.