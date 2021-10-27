سيرين عبدالنور تقتحم الأكشن بـ«العين بالعين» بعد نجاحها في «دور العمر»

تواصل النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور تحضيرات مسلسلها الجديد «العين بالعين» المقرر انطلاق تصويره في بيروت خلال الفترة المقبلة، والذي يجمعها مع رامي عياش.

سيرين عبدالنور تكشف تفاصيل مسلسلها «العين بالعين»

وقالت سيرين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أحداث مسلسلها الجديد يغلب عليها طابع الأكشن والغموض، وسُينفذ بتقنيات عربية حديثة، بحسب قولها، مضيفة أنه ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضها عبر منصة «شاهد» كعرض أول، وبعدها سُيعرض عبر قنوات Mbc.

وأوضحت سيرين، أن مسلسلها يضم عددًا من الممثلين اللبنانيين المقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها متحمسة لخوض هذه التجربة التليفزيونية التي تتمني لها النجاح والتوفيق عند عرضها.

«العين بالعين» مسلسل لبناني من تأليف سلام الكسيري وإخراج راندا العلم وإنتاج صادق الصباح.

مسلسل «دور العمر» آخر أعمال سيرين عبدالنور في الدراما

وكانت آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل «دور العمر» الذي حقق الجزء الأول منه نجاحًا كبيرًا عند عرضه، حيث حاز أداء سيرين على إعجاب الجمهور والنقاد نظرًا لتجسيدها شخصية مركبة تمر بالعديد من النقلات والتحولات عبر الأحداث التي غلب عليها طابع الإثارة والتشويق.

وأعلن صناع «دور العمر» عن تقديم جزء ثان منه بعد ترك نهاية مفتوحة للأحداث التي دارت في 10 حلقات، ومن المقرر تقديمه خلال الفترة المقبلة.

وشارك في بطولة «دور العمر» عادل كرم، طلال الجردي، نوال كامل، سعيد سرحان، فؤاد يمين وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق.