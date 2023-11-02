أحد أبطال أكتوبر لـ«الشاهد»: أصيبت في إحدى المعارك وحزنت إني لم أنل الشهادة

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه أُصيب في يوم 7 أكتوبر في الحرب، ولكنه لم يُستشهد وأحزنه ذلك وقتها، موضحاً: «اعتقدت بعد الإصابة إني مت شهيد وسأدخل الجنة وحمدت الله، ولكن علمت أني لا أزال على قيد الحياة».

«زكي»: فرحت وزعلت فى نفس الوقت.. لهذا السبب

وأشار «زكي»، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد» للإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، «بقائي على قيد الحياة جعلني أفرح وأحزن في الوقت نفسه، زعلت لأني لم أمت شهيدا ولم أدخل الجنة بعد، وفرحت بسبب نجاتي من موت محقق بعد أن فقدت لترين دم بسبب النزيف».

إصابتي في 73 جعلتني «أعوم على دمائي»

وتابع، «العدو أطلق عليا الرصاص والشظايا دخلت جسمي، ما جعلني أصاب بإحدى المعارك، ونزفت كثيراً حتى أني شعرت وكأني أسبح على بركة من الدماء.. وأعوم فوق دمائي».

وعن أكثر ما أثر فيه في هذه الحادثة، قال: «سمعت العسكري ينادي ولكني لم أكن قادر إجابته، وسمعته يقول للضابط: هو الذي حمانا ولكنه مات، وبعدها فقدت الوعي.. إلى أن استعدت وعيي وشعرت بحركة في جسمي ولكن لما فتحت عيني مكنتش شايف حاجة في الأول».