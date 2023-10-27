الكاتب عبده مباشر لـ«الشاهد»: محمد علي رفع علم مصر عاليًا بسبب قوة جيشه

قال المراسل الحربي لجريدة الأهرام في حرب أكتوبر وعميد المحررين العسكريين، الكاتب الصحفي عبده مباشر، إنه لا بد أن ننظر لأكتوبر للبعد التاريخي الخاص به، حيث استشهد بحقبة محمد علي وقدرته علي تكوين جيشًا قادر على الانتصار في كل مكان.

الصراع العسكري الإسرائيلي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن في فترة الصراع العسكري الإسرائيلي، خاضت مصر ثلاثة حروب، ولكنها كانت تتسم بالدفاع، علي عكس حرب أكتوبر 1973، كانت مصر هنا تهاجم وبقوة.

تفاصيل برنامج «الشاهد»

يقدم «الباز» في الموسم الثالث ببرنامج «الشاهد» شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.