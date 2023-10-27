عبده مباشر لـ«الشاهد»: عبدالناصر افتتح أحد مباني الأهرام

قال المراسل وعميد المحررين العسكرين، الكاتب الصحفي عبده مباشر، إنه انتقل إلى جريدة الأهرام في نوفمبر عام 1967م، مع افتتاح المبنى الجديد، وقد شهدت زيارة الرئيس جمال عبدالناصر في افتتاح جريدة الأهرام.

زيارة الرئيس جمال عبدالناصر إلى جريدة الأهرام

وأضاف «مباشر»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن زيارة الرئيس جمال عبدالناصر إلى جريدة الأهرام في افتتاح المبنى الجديد، كانت مرتبطة بمقال كتبه الأستاذ أحمد بهجت «بيتنا الذي بنيناه معًا» وهو مقال بديع عن زيارة الرئيس جمال عبدالناصر للأهرام، وقد كان هذا خلاصة الزيارة، حيث وصف الزيارة ككاتب متميز وحساس.

برنامج الشاهد

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.