رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عبده مباشر لـ«الشاهد»: عبدالناصر افتتح أحد مباني الأهرام

كتب:

مريم جاد
07:45 ص | الجمعة 27 أكتوبر 2023
الكاتب الصحفي عبده مباشر

الكاتب الصحفي عبده مباشر

قال المراسل وعميد المحررين العسكرين، الكاتب الصحفي عبده مباشر، إنه انتقل إلى جريدة الأهرام في نوفمبر عام 1967م، مع افتتاح المبنى الجديد، وقد شهدت زيارة الرئيس جمال عبدالناصر في افتتاح جريدة الأهرام.

زيارة الرئيس جمال عبدالناصر إلى جريدة الأهرام 

وأضاف «مباشر»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن زيارة الرئيس جمال عبدالناصر إلى جريدة الأهرام في افتتاح المبنى الجديد، كانت مرتبطة بمقال كتبه الأستاذ أحمد بهجت «بيتنا الذي بنيناه معًا» وهو مقال بديع عن زيارة الرئيس جمال عبدالناصر للأهرام، وقد كان هذا خلاصة الزيارة، حيث وصف الزيارة ككاتب متميز وحساس.

برنامج الشاهد                        

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اقرأ المزيد:

محمد الباز: فكرة برنامج «الشاهد» مفتاحها عبارة الرئيس الراحل أنور السادات

الليلة.. خالد عكاشة ضيف الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على «اكسترا نيوز»

نبيل نعيم ضيف محمد الباز في برنامج «الشاهد».. الليلة

«شهادات على عنف الجماعة الإرهابية».. محمد الباز يقدم الموسم الثاني من برنامج الشاهد

لميس جابر ضيفة برنامج «الشاهد» الليلة

الكاتب الصحفي محمد الباز: برنامج «الشاهد» يستهدف توثيق أحداث 30 يونيو

«الباز» يستكمل شهادة سامح عاشور عن ثورة 30 يونيو في برنامج «الشاهد» على إكسترا نيوز

شهادات من ثورة 30 يونيو.. «الباز» يقدم برنامج «الشاهد» على «إكسترا نيوز»
بقلم مريم جاد