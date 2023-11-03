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خسائر 2 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بسبب زيادة سعر النفط دوليا

كتب:

محمد أيمن سالم
01:56 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
خطوط النفط

خطوط النفط

ارتفعت أسعار الغاز بالعقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 14%، ما يعكس حالة من الخوف وعدم اليقين من تفاقم الصراع، وتؤكد التحليلات العالمية أن أزمة الغاز في أوروبا سوف تتفاقم مع اشتعال المواجهة بين إسرائيل وغزة، ولا تستطيع أوروبا الاعتماد على مخزوناتها الممتلئة من الغاز للإبقاء على الأسعار تحت السيطرة هذا الشتاء.

الحرب في الشرق الأوسط

وأوضحت تقارير اقتصادية أن أسعار الغاز في أوروبا تصل إلى أعلى مستوياتها في 4 أشهر وأدى ذلك لضرب الإنتاج الصناعي، كما أن الحرب في الشرق الأوسط سوف تحافظ على أسعار النفط والغاز مرتفعة في ظل الصراع الإقليمي الذي توشك أن تدخله المنطقة العربية.

ويهدد مشهد الحرب في غزة بتثبيط النمو وإعادة إشعال ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وهذه هي المرة الأولى التى يواجه فيها العالم صدمتين للطاقة في نفس التوقيت وهما الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب في الشرق الأوسط.

أسعار خام برنت

وترصد التقارير أسعار خام برنت التى ارتفعت إلى 91.88 دولار للبرميل الواحد والخام الأمريكية إلى 85.49 دولار للبرميل، وقد يتسبب ارتفاع أسعار النفط 150 دولار للبرميل كما تشير بعض التحليلات إلى خسائر قدرها 2 تريليون دولار للاقتصاد العالمي.

كما يزيد ارتفاع أسعار البترول من تكلفة إنتاج الغذاء بما يهدد بمستويات من انعدام الأمن الغذائي المرتفعة لا سيما في البلدان النامية.

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بقلم محمد أيمن سالم