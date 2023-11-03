رئيس جامعة كفر الشيخ: البحث العلمي يسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح

أوضح الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تصنيف 24 جامعة ضمن تصنيف شنجهاي لتخصص العلوم الصيدلانية، ومنهم 4 جامعات تأتى ضمن الـ 50 جامعة الأوائل، تمثل شهادة دولية مرموقة للتعليم العالى ولمنظومة البحث العلمى في مصر.

أهم مقومات التنمية

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ارتفاع تصنيف الجامعات المصرية دوليا يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصرى والجمهورية الجديدة والاهتمام بالبحث العلمى وجودة التعليم باعتبارها من أهم مقومات التنمية.

الطريق الصحيح

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ :«نبارك للشعب المصري هذه الإنجازات مما يؤكد أن منظومة التعليم العالى والبحث العلمي تسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح».

وتابع، أن الرئيس شدد خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ في 2021 على الاهتمام بالمبدعين والمخترعين من أبناءنا للاستفادة بهم وبخبراتهم لأنها يساهمون في الاقتصاد والمعرفة ووضع الدولة المصرية على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أنه منذ 2014 كان عدد كليات كفر الشيخ 10 كليات واليوم وصلوا إلى 19 كلية و3 معاهد على أعلى مستوى والجامعة بمواصفات عالمية على أرض مصرية.