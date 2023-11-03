عمرو محمود ياسين بعد انتهاء حكاية «عيشها بفرحة»: «سعيد جدا بردود الفعل»

أعرب المؤلف عمرو محمود ياسين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن سعادته بنجاح الثلاثة مسلسلات التي قدمها خارج السباق الرمضاني.

ونشر عمرو محمود ياسين بوسترات المسلسلات وعلق عليها قائلًا: «النهاردة كانت آخر حلقة بمسلسل عيشها بفرحة، وبكده يبقى انتهت مشاركتي بالأوف سيزون بالمسلسلات الثلاثة، وحقيقي أنا حبيت جدًا هذه الثلاثية (الفريدو - ما تيجي نشوف - عيشها بفرحة).. وسعيد جدًا بردود فعل الجمهور الراقي المحترم اللي بالنسبة لي رأيه وشهادته هي أعظم جائزة و أكبر تقدير.. ألف شكر لدعمكم الدائم».

الجمهور يشيد بحكاية عيشها بفرحة

وهنّأ الجمهور عمرو بنجاح أعماله. وجاءت التعليقات كالتالي: «أبدعت يا عمرو. ما شاء الله عليك دائمًا تحافظ على مستوى رائع في الأداء الفني والفكري والقيم الرفيعة. من نجاح لنجاح دائمًا بإذن الله» وعلّق آخر: «كلهم أروع من بعض والقصص رائعة ومحترمة كالعادة، شكرًا لك.» وجاء تعليق آخر: «ما شاء الله، حضرتك مبدع حقًا، الثلاثة رائعين بطرق مختلفة. ربنا يوفقك دائمًا، يارب.»، وقال آخر: «بصراحة، عندما أرى اسم عمرو محمود ياسين على أي عمل، أعلم أنه يجب أن يكون عملاً رائعًا ومحترمًا. إنه ابن الوز عوام حقًا».

حكاية عيشها بفرحة

حكاية «عيشها بفرحة»، هي الحكاية التالتة ضمن مسلسل «55 قصة حب» المأخوذ من كتاب الدكتور مصطفى محمود، وتعرض حصريا على شبكة قنوات «ON»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، من بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبو الروس، محمود ياسين ونور إيهاب.