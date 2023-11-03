وزير الرياضة يطلق شارة بدء بطولة «إيرون مان» بالغردقة.. 600 متسابق من 52 دولة

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، شارة بدء بطولة إيرون مان في نسختها الثالثة بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، بمشاركة 600 متسابق من 52 دولة، تحت رعاية محافظة البحر الأحمر ووزارة الشباب والرياضة.

بطولة إيرون مان في الغردقة

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن استضافة مصر لهذه الفعاليات الكبرى للعام الثالث على التوالي على أرض مدينة الغردقة بمشاركة 52 دولة، وهي واحدة من أبرز البطولات في العالم، دليل على إمكانيات ومقومات مصر على استضافة الأحداث العالمية الكبرى.

وأضاف أن البطولة تشمل 3 مسابقات، الأولى سباحة على مسافة 2 كيلومتر، والثانية سباق دراجات على مسافة 90 كيلومترا، والثالث سباق ركض على مسافة 21 كيلومترا، بمشاركة 600 متسابق.

بطولة عالمية في الغردقة

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أهمية الحدث ونجاح أجهزة الغردقة في استضافة الحدث العالمي بمشاركة 600 متسابق من 52 دولة، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان نجاح الحدث الرياضي العالمي بهدف تنشيط حركة السياحة بالتنسيق مع سلطات مطار الغردقة ومديرية الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة وغرفة المنشآت الفندقية والأجهزة الأمنية ومديرية الصحة ومرفق إسعاف البحر الأحمر وإدارة مرور الغردقة والحماية المدنية.