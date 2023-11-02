توافد آلاف السياح على شواطئ الغردقة

توافد آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات على شواطئ الغردقة اليوم الخميس، في ظل أجواء خريفية وطقس معتدل، إذ استقبلت الفنادق اليوم ما يقرب من 22 ألف سائح من 15 جنسية أجنبية مختلفة.

السياح على شواطئ الغردقة

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى استمتاع السياح الأجانب بأجواء الطقس المعتدل في الغردقة وتوافد الآلاف على الشواطىء للاستفادة بحمامات الشمس في درجات الحرارة المعتدلة، حيث يأتي السياح خصيصاً إلى شواطئ الغردقة للطقس المعتدل عكس الأجواء شديدة البرودة في أوروبا والتي تصل إلى حد الجليد في عدد من المدن الأوربية.

انتعاش السياحة بالغردقة

وأشار علاء الدين محمد رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الفنادق تحرص على إعداد مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

ولفت إلى انتعاش السياحة وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق في شهر نوفمبر الجاري حيث يفضل السياح قضاء إجازتهم في الغردقة تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى الغردقة حيث استقبلت الغردقة اليوم 22 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.