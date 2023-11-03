ارتفاع عدد شهداء عملية اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الفوار إلى 7

استشهد شابان فلسطينيان، وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين بالرصاص الحي وبحالات اختناق، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 7 شهداء.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المدخل الشرقي لقرية شوفة جنوب شرق طولكرم بالسواتر الترابية، فيما اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الصحفيين في وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، محمد أبوبكر، وجعفر صدقة، عند حاجز عسكري، شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.