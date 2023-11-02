«يونيسف»: استشهاد 3500 طفل فلسطيني منذ «طوفان الأقصى»

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، عن قلقها إزاء الهجوم والقصف الإسرائيلي على مخيم جباليا ليومين متتاليين، الأمر الذي استشهاد الآلاف وإصابة عدد كبير من الجرحى الفلسطينيين، أكثرهم من الأطفال والنساء.

هجوم على المخيم

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت «اليونيسف» إن الهجوم على المخيم ليومين متتالين، جاء بعد 25 يومًا من القصف المستمر، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 3500 طفل ولا يشمل ذلك الرقم، عدد ضحايا اليوم الثاني في الهجوم على جباليا، وإصابة أكثر من 6800 طفل بجراح، مما يعني مقتل أو إصابة أكثر من 400 طفل يوميًا، مشددة على أنّ ذلك لا يمكن أن يصبح الوضع الطبيعي الجديد.

وذكرت أنّ مخيمات اللاجئين ومستوطنات النازحين داخليًا والمدنيين، يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، وعلى أطراف النزاع احترامهم وحمايتهم من الهجوم.

ضغط على الأحياء السكنية

وقالت المنظمة الأممية المعنية بالطفولة، إنّ الهجمات بهذا الحجم على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، يمكن أن يكون لها آثار عشوائية وغير مقبولة على الإطلاق، مشددة على ضرورة أنّ يتوقف قتل واحتجاز الأطفال وضرورة ألا يكون الأطفال هدفًا للهجمات.

وكررت اليونيسف، دعوتها العاجلة لجميع أطراف الصراع، للوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، وضمان حماية جميع الأطفال، وإتاحة الوصول الإنساني الآمن ودون عوائق لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.