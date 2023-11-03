حملات لمواجهة مخالفات البناء والتعديات في المعادي وحلوان والمقطم

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية وأحياء المنطقة الجنوبية لإزالة البناء المخالف وإيقاف الأعمال والتصدي لكل صور التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة من خلال فريق عمل المنطقة الجنوبية.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي، بقيادة اللواء دكتور طارق بحيري، رئيس الحي، بإزالة في المهد لمخالفة بشارع 254 دجلة المعادي، لبناء مباني مخالفة، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المعدات ومواد البناء.

مواجهة المخالفات

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان، برئاسة اللواء حسام طوبار جهودها للتصدي للمخالفات وتسجيل نقاط المتغيرات المكانية، إذ جرى الانتهاء من رفع 3 متغيرات مكانية على المنظومة بمنطقة عزبة الوالدة وكفر العلو، وجار استكمال الأعمال على قدم وساق.

وقامت الأجهزة التنفيذية وفريق المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، برصد ورفع نقاط المتغيرات المكانية بنطاق حي المقطم، بمنطقة كومباوند جولدن جيتس بمحيط الأسمرات وبمقر مبنى إداري بنطاق الحي.