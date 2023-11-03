روجينا لـ«الوطن»: ما يحدث زاد تضامن الأجيال الجديدة مع القضية الفلسطينية

أكدت الفنانة روجينا، دعمها للأشقاء في فلسطين، إزاء ما يحدث من جرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني.

روجينا تدعم الشعب الفلسطيني

قالت الفنانة روجينا: «دايما بشوف الجانب الإيجابي في الموضوع، والجانب الإيجابي هنا في القضية الفلسطينية إنها جعلت شعوب العالم كلها منتفضة تجاه القضية».

تضامن الأجيال الجديدة مع القضية الفلسطينية

وتابعت روجينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنها ترى أن ما حدث مؤخرا جعل الأجيال الجديدة بأكملها تعرف أن هناك قضية فلسطينية، ربما لم يكونوا يعرفوا عنها أي شيء من قبل، بل تضامنوا وآمنوا بها بشكل كبير، وهو ما حدث مع ابنتي التي كانت حريصة على دعم الفلسطينيين ولتطوع معنا في تعبئة المساعدات بجمعية الهلال الأحمر».

ما يحدث في غزة لا يتحمله بشر

أضافت: «ما يحدث لا يتحمله بشر، وعايزة أقول لأشقائنا الفلسطينيين، ربنا معاكم، واحنا معاكم، وربنا قبل الكل، وإن شاء الله نصر قريب أوي، أنا واثقة».