روجينا بعد مشاركتها في تعبئة المساعدات: «معا لنصرة القضية الفلسطينية»

حرصت الفنانة روجينا، على مشاركة جمهورها بعدد من صورها أثناء تطوعها مع وفد من الفنانين لزيارة الهلال الأحمر، للمساعدة في تعبئة المساعدات للشعب الفلسطيني.

روجينا تدعم فلسطين

وعلقت الفنانة روجينا على الصور عبر حسابها على «إنستجرام»: «كل الشكر والتقدير لجمعية الهلال الأحمر المصري، شكرا لكل المتطوعين في هذا العمل الإنساني، معا لنصرة القضية الفلسطينية، معا لنصرة أهل غزة».

يذكر أن وفد من الفنانين زار جمعية الهلال الأحمر بقيادة نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وشارك فيه ريهام عبد الغفور وروجينا ودنيا عبد العزيز وإلهام شاهين وبسمة ورحاب الجمل وعلا غانم وعدد آخر من الفنانين.