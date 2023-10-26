روجينا لـ«الوطن»: التاريخ سيسجل موقف أنغام القوي ضد الاحتلال الإسرائيلي

حرصت الفنانة روجينا، على دعم الفنانة أنغام، وذلك بعد أن تلقت الأخيرة تهديدات من شخص إسرائيلي، وذلك بعد أن وجهت رسالة قاسية لـ أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

روجينا تدعم أنغام

وقالت «روجينا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التاريخ سيسجل للفنانة أنغام، موقفها القوي دعما للقضية الفلسطينة، ووقوفها ورفضها للاحتلال الإسرائيلي.

وعن تطوعها اليوم للهلال الأحمر، لتجيهز المساعدات للشعب الفلسطيني، قالت روجينا، أنها تثمن كل مجهودات الهلال الأحمر، لدعم الشعب الفلسطيني، وأنها استفادت اليوم بزيارتها لمعرفة العديد من المعلومات عن العمل التطوعي، موضحة: «أتمنى من جميع الشعب المصري المشاركة في التطوع».

زيارة الفنانين للهلال الأحمر اليوم

وتطوع عدد كبير من الفنانين للمشاركة في جميعة الهلال الأحمر، اليوم الخميس؛ للمساعدة في تجهيز المساعدات، لأهل فلسطين، وذلك بعد سقوط عدد كبير من الضحايا.

وجاءت أسماء الفنانين المشاركين في الوفد كالتالي: الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وروجينا، وريهام عبد الغفور، وبسمة، وسلوى عثمان، وإيهاب فهمي، وإلهام شاهين، وعلا غانم، ودنيا عبد العزيز.