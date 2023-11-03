غرفة السياحة: بطاقة رقم قومي سارية لمدة 6 أشهر شرط التقدم للحج

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه بعد موافقة الغرفة على قيام شركات السياحة الراغبة فى تنفيذ رحلات الحج، ببدء الإعلان عن استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التقدم للحج السياحى للعام الهجري الجاري 1445، بدأت الشركات بالفعل الإعلان عن الضوابط العامة التى على أساسها سيسمح للمواطنين بالتقدم.

اشتراطات التقدم للحج

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أن الشركات أكدت ضرورة أن يكون المتقدم للحج يحمل بطاقة رقم قومى سارى لمدة 6 أشهر على الأقل، إضافة إلى أن لا يقل سن المتقدم للحج سواء رجال أو سيدات عن 25 عاما، بحلول يوم 1 مارس 2024، فضلا عن ألا يكون قد أدى مناسك الحج قبل ذلك، وفقا الضوابط المنظمة للحج السياحى.

موعد القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين للحج

أشارعضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن شركات السياحة ستبدأ فى تسجيل أسماء المتقدمين للحج رسميا، عقب إعلان وزارة السياحة والآثار، الضوابط المنظمة للحج السياحى لهذا العام، التى تشمل مواعيد تسجيل أسماء المتقدمين وموعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار أسماء الفائزين بفرصة الحج لهذا العام، موضحا أن إعلانات شركات السياحة لبرامج الحج السياحي لا تشمل تحديد الأسعار أو قيمة رسوم جدية للحجز.