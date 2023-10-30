ضبط 140 كيلو لحوم فاسدة في حملة تموينية بسوهاج

شنت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بسوهاج، اليوم، حملة تموينية مكبرة، بالاشتراك مع إدارة المجازر والتفتيش، على اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، واستهدفت الحملة محلات الجزارة والمجمدات والسلع الغذائية بمنطقتي الشهيد والعارف بمركز ومدينة سوهاج، وذلك لضبط الأسواق ومراقبة السلع والأسعار.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وقالت سحر حامد عجاج، رئيس حماية المستهلك بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، أن الحملة أسفرت عن ضبط 140 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحمل جميعها أختاما مزورة، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وإصدار قرار إعدامها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين.

شارك بالحملة سحر حامد عجاج مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج، والدكتور أحمد حمدي الشبح مدير إدارة المجازر والتفتيش بسوهاج، ومحمد صديق مدير إدارة التموين، والدكتور ريمون فايز رئيس قسم الشكاوى بحماية المستهلك، والدكتور حسام أمين رئيس قسم الرقابة، وأطباء بيطريين الدكتور محمد ثروت خطاب والدكتور ولاء ناصر رضوان.