ضبط 330 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك في حملة تموينية بالدقهلية

شنت رئاسة مجلس ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم ومنافذ بيع السلع، كما استهدفت المجازر وثلاجات حفظ اللحوم، بمشاركة لجنة مكونة من مديرية الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملة تموينية على المنشآت الغذائية في ميت غمر

وقال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، إن الحملة استهدفت عددا من القرى والعزب والوحدات المحلية في نطاق المدينة، وتحديدا المجازر وثلاجات حفظ اللحوم بأنواعها، والمرور على عدد من المنشآت الغذائية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري لكشف الفرق بين اللحوم الصالحة والفاسدة.

وخلال الحملة تم إعدام 330 كيلو لحوم فاسدة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق، وتحرير 7 محاضر متنوعة ما بين تموين وعدم وجود شهادات صحية، ونقص في الاشتراطات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

استمرة وبشكل مفاجئ

وتابع رئيس مجلس مدينة ميت غمر، ستظل الحملات مستمرة وبشكل مفاجئ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإيصال المواد الغذائية خال من الأمراض وتلبية لاحتياجات المواطنين والاستماع لشكواهم وحلها في أسرع وقت، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ولن تهاون في المخالفات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.