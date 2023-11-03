أستاذ مناخ: منخفض جوي يضرب 5 محافظات ساحلية 16 نوفمبر الجاري

كشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين والمناخ على مستوى الجمهورية، أن 5 محافظات ساحلية ستتعرض لمنخفض جوي شديد وعاصفة على مدار 4 أيام، وهي مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وذلك في 16 نوفمبر الجاري، نظرا لوجود توقعات بهبوب رياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة على تلك المناطق.

تقلبات جوية في محافظات مطلة على البحر المتوسط

وأوضح «عبد الله»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحافظات الـ5 ستتعرض لسقوط أمطار غزيرة، دون باقي محافظات الجمهورية، وذلك كونها مطلة بشكل مباشر على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وهو الأمر الذي يستوجب على سكان تلك المحافظات توخي الحذر.

أمطار ورعد وبرق شديد

وأشار إلى أن تلك الظاهرة البيئية والطقس المنخفض المصاحب لها تحدث مرة كل عام، ويطلق عليها مناخيا نوة المكنسة، وتكون في 16 نوفمبر ومدتها 4 أيام، ويسود خلالها طقس بارد وبرق ورعد.