حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية وضباب

تشهد حالة الطقس اليوم بالمحافظات، اضطرابًا في الأحوال الجوية على بعض المناطق، بينما تحذر الأرصاد الجوية من سقوط أمطار تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية التي تتحول إلى ظاهرة الضباب على عددٍ من الطرق المؤدية من وإلى بعض المحافظات، فيما حذرت السائقين من القيادة بحذر خلال فترة الضباب.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، فضلًا عن تفاصيل تحذير الأرصاد، وأماكن سقوط الأمطار، وظاهرة الضباب وموعد انتهاء الشبورة.

حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة في جميع المحافظات، إذ من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، فيما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وفي المساء تتحول حالة الطقس إلى لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أخبار الأمطار والسيول اليوم

وفيما يخص توقعات الأمطار، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين والتي تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

موعد انتهاء الشبورة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من كثافة الشبورة المائية والتي تتحول إلى ظاهرة الضباب، حيث تزداد كثافة الشبورة المائية بدءًا من الرابعة صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن تصل كثافة الشبورة إلى حد الضباب على بعض المناطق وتتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، بينما يأتي موعد انتهاء الشبورة في تمام الساعة الثامنة صباحًا.

درجة الحرارة اليوم في مصر

وتسجل درجة الحرارة اليوم في مصر بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري العظمى 30 والصغرى 22، بينما السواحل الشمالية تبلغ العظمى 29 والصغرى 19، فيما تسجل العظمى في جنوب سيناء 33 والصغرى 24، وفي محافظات شمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 19، والعظمى في جنوب الصعيد 35 والصغرى 24 درجة.