رئيس«تعمير سيناء»: 600 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من التنمية

قال المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إن المرحلة الأولى من مشروع تنمية سيناء بدأت منذ 2014، وقاربت على الانتهاء بتكلفة حوالي 600 مليار جنيه، تزامنا مع جهود الدولة للقضاء على الإرهاب.

مشاريع التنمية في قطاع سيناء

وأضاف رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، أن كل مشاريع التنمية في قطاع سيناء تمت بجوار القضاء على الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تعمل في اتجاه والجهات التنفيذية تبني وتٌعمر، ومنها جهاز تعمير سيناء يتولى تنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة.

ربط سيناء بمحافظات الوادي والدلتا

وتابع ناجي إبراهيم، أن المرحلة الأولى بدأت من ربط سيناء بمحافظات الوادي والدلتا عبر الأنفاق والكباري والمعديات، فسهلت الوصول والاتصال والتواصل مع أهالينا في سيناء، ولم تصبح سيناء جزءاً منعزلا، كما بدأت التنمية والتطوير من جميع الجهات من التنمية العمرانية، فبدأت مشاريع الإسكان مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة رمانة والمدينة السكانية الجديدة في رفح الجديدة، وتم إنهاء جميع مراحل مشاريع الإسكان في المرحلة الأولى.

وأكمل أن التنمية بدأت البنية التحتية من الطرق والكباري والصرف الصحي والمياه والمحطات العملاقة لتنقية مياه الصرف الصحي في محطة بحر البقر لزراعة 570 ألف فدان في وسط سيناء.