أوبريت راجعين لدعم فلسطين يتخطى 600 ألف مشاهدة في أقل من 48 ساعة

تخطى أوبريت راجعين، لدعمً لقضية فلسطين، حاجز 600 ألف مشاهدة، منذ طرحه على موقع المشاهدات «يوتيوب» قبل أقل من 48 ساعة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وتصدر قوائم محركات البحث وتريند يوتيوب.

أوبريت راجعين المطروح على مختلف المنصات الموسيقية في ظل القصف المستمر داخل فلسطين وقطاع غزة، شارك فيه نحو 25 مطربا من مختلف الدول العربية، أبرزهم نجم كايروكي أمير عيد، عفروتو، مروان بابلو، دينا الوديدي.

نجوم أوبريت راجعين لدعم فلسطين

شارك في أوبريت راجعين من دولة فلسطين، كل من زين وعمر رمال وعصام النجار وسيف شروف ودانا صلاح ووسام قطب، ومن الأردن سيف بطاينة، ومن الكويت فورتيكس، ومن السودان دافنشي، ومن ليبيا فؤاد جريتلي، ومن المغرب سمول إكس، ومن تونس بلطي نورودو، ومن الإمارات غالية شاكر، والثنائي إليانج وراندر من اليمن والسعودية.

إيرادات أوبريت راجعين لصالح أطفال فلسطين

أعلنت الجهة المنتجة لأوبريت راجعين، الذي قام بإخراجه عمر رمال وحياة أبو سمرة، وإشراف فني للأردنية فرح حوراني، تخصيص جميع الإيرادات، لدعم صندوق إغاثة أطفال فلسطين.