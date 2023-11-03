عالم أزهري: الصراع في فلسطين بين الحق والباطل.. ونصر الله آت لا محالة (فيديو)

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصراع في قطاع غزة بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلية، صورة حقيقة للصراع بين الحق والباطل، موضحًا أن الله عز وجل وعدنا بانتصار الحق في النهاية، وهذا أمر مؤكد لا محالة.

نصر الله آت عاجلا أم آجلا

أضاف عرفة، خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، إنه يجب على المسلمين في مختلف بقاع الدنيا اليقين بالله، والتأكد من أن نصر الله آت عاجلا أم آجلا.

اليقين ركن من أركان الإيمان

وتابع العالم ألأزهري: «اليقين ركن من أركان الإيمان، ويجب علينا إعمار الدنيا، وليس إفسادها وسفك الدماء، لذا الصراع الحالي في فلسطين صراع الحق والباطل والنصر سيتأتي من عند الله»، معقبًا: «عمر الصراع ما كان حق وحق في فلسطين، زي ما البعض يروج للأمر».