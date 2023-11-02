مؤسسات دينية تُطالب المسلمين بالدعاء لغزة: اللهم انصر فلسطين

حثت المؤسسات الدينية المسلمين في كافة بقاع الأرض الدعاء لأهالي فلسطين بعد الاعتداءات المستمرة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة واستهداف الأطفال والشيوخ والنساء في القصف المتكرر بطائرات الاحتلال.

وحول الدعاء لأهالي قطاع غزة، أوصى الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» بضرورة الدعاء لأهل غزة وترديد: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم».

الإفتاء تُطالب بالدعاء لنصرة المسجد الأقصى

كما طالبت دار الإفتاء المصرية بالدعاء لأهالي فلسطين وترديد دعاء:« اللهم من أراد المسجد اﻷقصى بسوء فاجعل كيده فى نحره واجعل تدبيره فى تدميره واجعل الدائرة عليه».

الدعاء لأهل فلسطين

كما طالب مجمع البحوث الإسلامية الدعاء لأهل غزة وترديد: «اللهم اجعل هذا اليوم يوم نصر لأهل الحق، والهزيمة لأهل الباطل، وأنزل سكينتك وأمنك على فلسطين وأهلها».

أدعية لنصرة الشعب الفلطسيني

ومن الأدعية التي يمكن الدعاء بها لشعب فلسطين وسكان غزة:

اللهم انصر فلسطين وشعب غزة وحرر القدس والمسجد الاقصى، سدِّدْ رميهم وانصرنا على الصهاينة، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.

- اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين، واجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم، اللهم اشفِ جرحاهم، وأطلق أسر أسراهم، اللهم انصرهم.