4 أطعمة تساعد على تحسين الذاكرة.. أبرزها الأسماك والمكسرات

مع اقتراب فترة الامتحانات، تبحث الأمهات دائمًا، عن الأطعمة المفيدة لتحسين الذاكرة لمساعدة أبنائهن على استذكار دروسهم، والحرص على مساعدتهم على تثبيت المعلومات وفهمها وعدم الاعتماد على حفظها فقط، وهو ما أوضحته مديرية الصحة في الشرقية، في منشور توعوي لها.

وأوضحت مديرية الصحة، أنّ الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة، من أفضل الأطعمة المفيدة لتحسين الذاكرة، فضلًا عن ضرورة الحصول على البروتين من المصادر النباتية والأسماك واختيار الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون بدلًا من الدهون المشبعة.

ولفتت إلى أنّ الأطعمة التي تحسن كفاءة الذاكرة، هي ما يلي:

الخضروات الورقية الخضراء

أشارت الأبحاث إلى أنّ الخضروات الورقية مثل اللفت والسبانخ والكرنب والبروكلي، غنية بالعناصر الغذائية، مثل فيتامين ك، وتساعد في إبطاء التدهور المعرفي.

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك مصادر وفيرة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي دهون صحية غير مشبعة، ويمكن تناول السمك مرتين على الأقل أسبوعيا، لكن يجب اختيار الأنواع التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق، مثل السلمون والتونة الخفيفة المعلبة.

فاكهة التوت

يساعد التوت في تحسين الذاكرة وتنشيطها وبالتالي إعطاءها كفاءة أكبر.

الشاي والقهوة

قد يوفر الكافيين الموجود في فنجان القهوة أو الشاي الصباحي، تعزير التركيز، على أنّ لا تزيد الكمية عن ذلك تجنبا لحدوث مضاعفات صحية.

المكسرات

مصادر ممتازة للبروتين والدهون الصحية.