الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في غزة تزداد سوءا والشهداء والمصابون في تزايد

قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأمور والأوضاع داخل قطاع غزة تزداد سوءا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى أن عدد الشهداء والمصابين في تزايد مستمر بسبب القصف.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المباني ودور العبادة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المباني ودور العبادة وحتى المدارس والمستشفيات داخل قطاع غزة، متابعا: «الكل شاهد عبر وسائل الإعلام ما يحدث في غزة الآن من جرائم».

وأشار إلى أن جيش الاحتلال، يمنع دخول الوقود للمستشفيات لليوم الـ27، منوها أن اليوم شهد إصابة ضابطي إسعاف، أثناء محاولتهم إنقاذ أحد المصابين، الأول أصيب بالكتف والرأس، والثاني بالقدم.

مستشفى القدس

وأوضح، أن اليوم أيضًا تم استهداف مستشفى «القدس» بالرصاص الحي، فأصيب شخصين داخل المستشفى، الأول بالرصاص في الصدر والثاني بالبطن، متابعا: «جنود الاحتلال يركبون الطائرات ويضربون بالرصاص»، منوها أن الوضع في غزة شديد الخطورة.