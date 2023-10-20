مبادرة «هنوصلك» تحدد أماكن استخرج كارت الخدمات المتكاملة في 10 محافظات

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال حملة «هنوصلك»، التي اطلقتها الوزارة تيسيرًا على تلك الفئات من أجل استخراج بطاقة الخدمات في خطوات بسيطة، وعبر أماكن قريبة منهم دون بذل جهد.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عناوين حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

استخراج كارت الخدمات المتكاملة

يمكن استخراج بِطاقة الخدمات المتكاملة عن طريق حملة هنوصلك اليوم في العديد من المحافظات وهي كما يلي:

- محافظة الإسماعيلية: مكتب تأهيل القصاصين عزبة خنيفر، المنسق مؤسسة صناع الحياة.

- محافظة قنا: مكتب تأهيل قنا قرية الطويرات بمركز قنا.

- محافظة الشرقية: مكتب تأهيل الحسينية قرية الظواهرية مركز الحسينية.

- البحيرة: مكتب تأهيل أبو المطامير عزية عشرة مركز حوش عيسى.

- القليوبية: مكتب تأهيل شبين القناطر مركز شبين طحوريا، ومكتب تأهيل الخانكة عزبة الرمل.

- محافظة بني سويف: مكتب تأهيل ببا قرية زاوية الناوية مركز ببا.

- محافظة كفر الشيخ: مكتب تأهيل دسوق قرية الصافية بمركز شباب الصافية.

- محافظة المنيا: مكتب تأهيل بمركز المنيا قرية دير عطية الجمعية الشرعية.

- القاهرة: مكتب تأهيل حلوان عزبة الوالدة.

- الأقصر: مكتب تأهيل الأقصر- العشى ديوان الحسناب.