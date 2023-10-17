أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة سوهاج، عقب إعلان مديرية التضامن إصدار كارت الخدمات المتكاملة عبر إداراتها المختلفة للأشخاص ذوي الهمم.

وحددت وزارة الصحة المصرية 7 مستشفيات يتم بهم الكشف الطبي وهي المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية، والمستشفيات الخاصة، ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات التابعة لهيئة الشرطة، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وحددت صحة سوهاج أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة سوهاج وهى بمستشفيات،

- مستشفى سوهاج الجامعى القديم والجديد.

- مستشفى حميات سوهاج.

- مستشفى سوهاج العسكري.

- مستشفى سوهاج العام.

- مستفيات سوهاج المركزية والعامة بالمراكز.

- مستشفى الصحة النفسية والعصبية.

مميزات بطاقة كرت الخدمات المتكاملة

وتوفر أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة سوهاج خدمة الحصول على التقرير الطبي المطلوب بأوراق الحصول على كرت الخدمات المتكاملة الذى يوفر العديد من المزايا لحاملية منها الدمج بالمدارس، والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، والجمع بين معاشين، وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، وتعيين نسبة 5% من عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة.