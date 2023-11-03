2600 فرصة عمل في ملتقى توظيفي بأسيوط 12 نوفمبر الجاري.. الموعد والمكان

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنظيم ملتقى توظيفي يوم الأحد 12 نوفمبر الجاري، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط، من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة مساء، بالتعاون مع مديرية العمل، وتحت رعاية حسن شحاتة وزير العمل ومحافظ الإقليم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على البطالة وتحقيقا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

2600 فرصة عمل في الملتقى الوظيفي

وقال محافظ أسيوط إن الملتقى يهدف إلى توفير آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات والشركات الخاصة سواء داخل أو خارج المحافظة للشباب من الجنسين، ولكافة المؤهلات الدراسية والفنية، بالتعاون مع كبرى الشركات من القطاع الخاص في التخصصات المختلفة، حيث تم دعوة عدد 28 شركة تعرض 2600 فرصة عمل حتى الآن، وجار العمل على دعوة المزيد من الشركات لطرح فرص العمل لديها، فضلاً عن فرص للتدريب للتأهيل لسوق العمل، لافتاً إلى توفير عدد من المميزات في بعض فرص العمل مثل توفير السكن والمواصلات ووجبات وتأمينات وغيرها، موضحا أن الأجور والمرتبات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الدولة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور.

الملتقى التوظيفي في أسيوط

وحث محافظ أسيوط الشباب على ضرورة المشاركة في الملتقى التوظيفي الذي يفتح لهم آفاقا واسعة للتعرف واختيار وظيفته المناسبة بالقطاع الخاص في أفضل وأرقى الشركات ويتيح له حرية المقارنة والتقديم للوظائف المختلفة، على أن يتم إجراء المقابلات والتعاقد لمن ينطبق عليهم الشروط وفقًا لكل فرصة، مؤكدًا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تفعيل دور مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل وزارة العمل المنوط به تنفيذ مثل تلك الملتقيات وتنسيقها مع الشركات الخاصة في توفير فرص عمل.