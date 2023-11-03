مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في المنصورة بالدقهلية.. ساعتان بكل منطقة

أعلنت شركة الكهرباء بالدقهلية، مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في المنصورة، عقب قرار مجلس الوزراء بتخفيف الأحمال لمدة ساعتين، نتيجة لارتفاع دراجات الحرارة بشكل ملحوظ في الفترة الحالية، وزيادة الاستهلاك.

تخفيف أحمال الكهرباء في المنصورة

وأكد مصدر مسؤول في شركة الكهرباء بمدينة المنصورة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موعد تخفيف أحمال الكهرباء في مدينة المنصورة وجميع مدن المحافظة، ستكون لمدة ساعتين فقط، بحسب ما أعلنته رئاسة الوزراء، وذلك حرصا على تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن بسبب الاستهلاك الشديد والكبير في استخدام الكهرباء من قبل المواطنين، نتيجة الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.

خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في مدن محافظة الدقهلية

وتستعرض «الوطن» مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في مدينة المنصورة، والمقرر انقطاعها بداية من الساعة 12 وحتى الساعة 7 مساء كالآتي:

موعد تخفيف أحمال الكهرباء في مركز محلة دمنة، مركز المنصورة، مدينة دكرنس، مدينة السنبلاوين، من الساعة 12 وحتى الساعة 2 ظهرا.

موعد تخفيف أحمال الكهرباء في مدينة المنصورة «مساكن الجلاء، منطقة المشاية، وشارع عبد السلام عارف، وعزبة الشال، ومنشية المصطفى ناحية محطة البنزين، وشارع الأتوبيس القديم والجديد»، من الساعة 1 وحتى الساعة 3 مساء، وكذلك في مدينة الستاموني «قرية ديل البحر، 25 الحفير، الجزيرة، النيل»، ومركز أجا «غرب نوسا الغيط، شرق نوسا الغيط، قرى شبراويش، شيوة، كفر المندرة»، ومركز المطرية «قرية الطوابرة، الضهير، قرية العصافرة، قرية الحوتة»، مدينة طلخا «قرية كتامة، بطرة، كفر دميرة، قرية بساط، جاد الحق، قرية ديسط»، مدينة بلقاس «قرية عمار، السماحية، قرية الدمايرة، الترزي».

تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين في مدينة المنصورة

موعد تخفيف الأحمال في مركز المنصورة «قرية أويش الحجر، كفر شهاب، ميت بدر، ميت خميس، سلكا» ومدينة طلخا «قرية ميت الكرما، قرية جرجر»، ومدينة المنزلة « قرية المواجد، عزب السنارة، أبو الأخضر، البصراط»، ومركز ومدينة ميت سلسيل « قرية الاتحاد، الجوابر، البجلات ، كفر علام»، ومدينة بلقاس «قرية أشمون الجديدة»، ومدينة شربين «قرية الوكالة» من الساعة 2 إلى 4 مساء.

موعد تخفيف أحمال الكهرباء من الساعة 3 إلى 5 مساء في بعض مناطق مركز الستاموني، مركز تمي الأمديد، مركز نبروه، وطلخا.

موعد تخفيف أحمال الكهرباء من الساعة 4 إلى 6 مساء في «مركز المنصورة، مدينة بلقاس، مدينة ميت غم، مدينة السنبلاوين، مدينة شربين، المنزلة».

موعد تخيف الأحمال من الساعة 5 إلى 7 مساء في «مدينة السنبلاوين وبعض المناطق في مدينة منية النصر، مركز نبروه في بعض القرى، بعض المناطق في مركز ميت غمر، وبعض القرى والمناطق في مدينتي أجا وطلخا».

تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

كما وجهت عدد من مدن ومراكز محافظة الدقهلية بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة خطة التنفيذ بشكل دوري، بالتنسيق مع المحافظة، وتنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمباني عقب انتهاء العمل وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية للحفاظ على سلامة وحياة المواطنين.