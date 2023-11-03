عاجل.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في مصر.. «علشان تعمل حسابك»

كشفت الحكومة مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في مصر، والتي بدأت منذ عدة أيام نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، وفق بيان مجلس الوزراء، وبسبب زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة، وفقا لما أوضحه المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم المجلس.

ويهتم العديد من الأشخاص بمعرفة مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في مصر، لكي يستعدون للانتهاء من أعمالهم التي تحتاج إلى طاقة كهربائية، حيث أكدت الحكومة أن تخفيف الأحمال مستمر لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.

مواعيد انقطاع الكهرباء في مصر

ومواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة تكون لمدة ساعتين، بعد ما كانت ساعة واحدة نتيجة للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والتخفيف يكون لمدة ساعتين بالبدء ساعة مبكرة عن الجداول القديمة التي كانت تشهد تخفيفا لمدة ساعة واحدة فقط، إذ يبدأ القطع فى أول منطقة من الساعة 11 صباحا وتستمر عمليات الانقطاع حتى 12 منتصف الليل.

ويتم تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات «سوهاج والدقهلية والشرقية والبحيرة وبني سويف والمنيا والفيوم وأسوان» من الساعة 12 ظهرا، وتستمر عمليات الانقطاع حتى منتصف الليل.

فيما يكون تخفيف الأحمال بالوادي الجديد يوميا من 11 صباحا حتى 1 صباحا من اليوم التالي، وتنقسم على المناطق.

وفي محافظة مطروح تنقسم الخطة إلى ساعتين من 11 صباحا إلى 1 ظهرا وأخرى من 1 إلى 3 عصرا.

ويبدأ انقطاع الكهرباء بكفر الشيخ في أول منطقة من الساعة 1 ظهرا، وتستمر عمليات الانقطاع حتى 9 مساء.