«النقل»: ترشيد استهلاك السولار في منظومة النقل النهري بنسبة 64% 

كشفت وزارة النقل، عن ترشيد استهلاك السولار في منظومة النقل النهري، ضمن خطة تطوير المرفق بنسبة 64%، موضحة أنّ جهودها في المنظومة تعمل على تقليل الحوادث وخفض التلوث البيئي، مع تقليل كثافة التحرك على الطرق والكباري للحفاظ عليها وتقليل تكاليف الصيانة.

إنشاء 51 كوبري مشاه

وأشارت الوزارة في تقرير لها، إلى إنشاء 51 كوبري مشاه أو سيارات، بديلا عن 212 معدية غير آلية، فضلا عن العمل على تأهيل العمالة على التشغيل الآمن ومنحهم التراخيص اللازمة، ورفع كفاءة 408 مراسى بنموذج متطور موحد وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستيات، أنّ الدولة عملت على تطوير منظومة ملف النقل النهري لما له من أهمية بالغة، موضحة أنّ التطوير يسهم في توفير آلاف من فرص العمل من ناحية، وتحقيق أعلى معدلات الأمان من ناحية أخرى لهذا الملف.

تقليل نسب وقوع الحوادث بشكل كبير

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أنّ إنشاء كباري بدلا من المعديات من المقرر أن يقلل نسب وقوع الحوادث بشكل كبير، موضحة أنّ جميع المشروعات حاليا تتم في إطار التوجه إلى الأخضر لخفض أي انبعاثات تؤثر على البيئة.