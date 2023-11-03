خبير اقتصادي: الشيكل الإسرائيلي خسر 15% من قيمته منذ بدء العدوان على غزة

قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، حدثت العديد من التأثيرات الاقتصادية السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الشيكل الإسرائيلي شهد انخفاضا على مدار الشهر الماضي، تجاوز 15% أمام الدولار الأمريكي، في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

حزمة إجراءات لدعم عملة الشيكل بقيمة 45 مليار دولار

أضاف «أنيس»، عبر مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، اليوم، أن هذا الانخفاض أجبر البنك المركزي الإسرائيلي لإعلان حزمة إجراءات لدعم العملة بقيمة 45 مليار دولار، إضافة إلى أنه طلب جنود احتياط برواتب 360 ألف دولار، وهو ما يعادل 10% من قوة سوق العمل الإسرائيلية.

أوضح الخبير الاقتصادي، أن التوقعات تغيرت في الربع الأخير من العام الحالي من معدل نمو ما بين 4 إلى 5%، لانكماش بحدود 11%، ويعد ذلك تغيرا كبيرا جدًا.

ونوه إلى أن كل هذه العوامل يضاف إليها مستقبل غير معلوم أدى إلى إعلان وكالات التصنيف الائتماني، عن مراجعة للتقييم الائتماني للدولة الإسرائيلية مع نظرة سلبية.