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استمرار جهود مصر في إيصال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية إلى غزة

كتب:

شروق مراد
12:20 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية

مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك أوجه عمل، تعمل عليها الدولة المصرية، خلال الآونة الأخيرة، بالتزامن مع ما يحدث في قطاع غزة، من قصف مستمر، وفرض لحصار دائم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

استمرار نقل المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة

أكد «عبد الفتاح» أن الدولة المصرية تحاول بكل الطرق، تقديم خدمات عديدة، مثل إيصال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية الذي ما زال مستمرا، وأيضًا خروج الجرحى والمصابين، وتقديم العلاج لهم في المستشفيات المصرية، وإجلاء رعايا بعض الدول، أو حاملي الجنسيات المزدوجة، اللذين أرادوا الخروج من قطاع غزة، ونُسِّق لهم مع الدولة المصرية.

الدولة المصرية نفيذت ما جرى الاتفاق عليه

وتابع بأن الدولة المصرية عملت على تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مع السفارات والقنصليات، ووجه رعايا بعض الدول، الشكر للدولة المصرية.

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