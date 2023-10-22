انخفاض أسعار البترول العالمية في 7 أيام بسبب الحرب الإسرائيلية على فلسطين

شهدت أسعار البترول العالمية عند نهاية تعاملات الجمعة الماضية انخفاضا ملحوظا، عقب اشتعال الحرب الإسرائيلية على فلسطين، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% إلى 92.16 دولار للبرميل عند التسوية.

أسباب تراجع أسعار البترول العالمية

وجاءت هذه التراجعات في أسعار البترول بعد ارتفاعات كبيرة خلال بداية تعاملات الأسبوع، وذلك مع ظهور توقعات بهدوء الأزمة والحرب بين فلسطين والعدوان الإسرائيلي في غزة، وذلك بعدما أفرجت حماس عن أثيرين إسرائيليين، ما جعل عدد من المستثمرين والمحللين إمكانية الوصول إلى اتفاق وعدم تأثير الأزمة على الأسعار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر، والتي انتهى أجلها بعد التسوية أمس الجمعة، بنسبة 0.7% إلى 88.75 دولار للبرميل، وفق تقارير البورصات العالمية ووكالة «رويترز».

مكاسب أسعار البترول

وسجل سعر خام برنت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد صعود بنسبة 1.4%، فيما ارتفع خام نايمكس الأميركي أيضا بنسبة 0.44%، وسط مخاوف من اتساع دائرة الحرب في منطقة الشرق الأوسط، بالرغم من الانخفاض.

ومن جهة أخرى تستفيد أسعار النفط أيضا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسيان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام.