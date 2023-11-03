أحمد مكي يواصل دعمه للقضية الفلسطينية بـآيات من القرآن

يواصل الفنان أحمد مكي دعمه للقضية الفلسطينية ضد جرائم الإحتلال الإسرائيلي، بعدما ظهر في فيديو مساء أمس، وأعلن رأيه الكامل في القضية الفلسطينية، مستندًا على أحاديث من السنة النبوية وآيات من القرآن.

أحمد مكي يواصل دعم فلسطين

وشارك الفنان أحمد مكي متابعيه عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» فيديو مستعينا خلال بآية قرانية تقول «سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر».

وعلق أحمد مكي على الفيديو قائلا: «الله غالب» الأمر الذي استقبله جمهورة العربي بحفاوة شديدة وكان التعليق الأكثر تداولًا هو: «شكرا إنك مخذلتناش».