الفنان وليد فواز: «اللهم بحق يوم الجمعة ألطف بعبادك وانصرهم في الأقصى»

حرص الفنان وليد فواز، على الدعاء للشعب الفلسطيني، في ظل الجرائم التي ترتكب في حقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وليد فواز يدعى للأقصي

وكتب وليد فواز عبر حسابه على «فيس بوك»: «بحق هذه الجمعة المباركة، ألطف بعبادك وانصرهم في الأقصى».

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين حرصوا على دعم الشعب الفلسطيني سواء من خلال التطوع أو التبرع أو دعمهم عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وشيريهان ودينا الشربيني وعمرو دياب.