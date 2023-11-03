«التنمية المحلية»: إزالة 96 حالة تعد على الأراضي الزراعية في قنا

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظتي قنا والمنوفية فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة،وأكد وزير التنمية المحلية أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة .

إزالة التعديات

ففي محافظة قنا ، تم إزالة 96 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية ، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة و الأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.

كما تقوم الوحدات المحلية بتنفيذ إزالات لحالات التعد بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية ، وتم إزالة تعديات على مساحة 6 أفدنة و 21 قيراط، والعمل على صد أى تعديات من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتى تقوم بالتعامل لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فى المهد.

محاضر للمخالفين

وفى محافظة المنوفية،تواصل الوحدات المحلية إزالة كافة أشكال التعديات المخالفة و تحرير محاضر للمخالفين بالتنسيق مع النيابة العامة بما يحقق الردع العام ويساهم في الحفاظ علي حقوق الدولة.