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الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان شمال غزة بإخلاء منازلهم وينفذ قصفا عشوائيا

كتب:

شروق مراد
01:15 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
استهداف المنازل في غزة.. أرشيفية

استهداف المنازل في غزة.. أرشيفية

طالب الاحتلال الإسرائيلي، مواطني شمال قطاع غزة، بإخلاء منازلهم، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكرت القناة، أن الاحتلال ينفذ قصفا عشوائيا في أنحاء متفرقة بقطاع غزة.

انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

«القدرة»: 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر

وتوقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاد الوقود به، ما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، حسبما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

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بقلم شروق مراد