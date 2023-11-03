حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. 6 آلاف منفذ لبيع السلع المخفضة

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات، التي نفذها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 28 أكتوبر الماضي وحتى 3 نوفمبر الجاري.

السبت 28 أكتوبر

أعلن وزير التنمية المحلية، أنّ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، شهد في أسبوعه الثاني عشر بالخطة التدريبية الجديدة لعام 2023/2024، تنظيم الأسبوع الأول من دورة إعداد المدربين «TOT» الأساسية بمركز سقارة، وتستمر لمدة 3 أسابيع، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال الإنفاق والاستثمار المحلي، ودورة التخطيط المحلي المتكامل وإدماج المواطنين، ودورتي اللغة الإنجليزية وأساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية.

الأحد 29 أكتوبر

واستعرض «آمنة» تقريرًا عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، منذ انطلاقه وحتى شهر أكتوبر 2023، إذ ساهم في تنفيذ 208 آلاف و200 مشروع بقروض 27 مليارًا و200 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من مليون و700 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.

الاثنين 30 أكتوبر

وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين، بسرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وعقد المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية.

كما شارك وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتوجيه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

الثلاثاء 31 أكتوبر

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً عن الجهود التي بذلتها المحافظات في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية التي تتضمن 7 سلع غذائية استراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وأشار إلى إقامة 6821 شادرًا ومعرضا ومنافذ ثابتة ومتحركة جديدة على أرض المحافظات خلال شهر أكتوبر، وافتتاح أكثر من 6 آلاف منفذ لبيع السلع المخفضة.

الأربعاء 1 نوفمبر

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريرًا مُفصلًا عن جهود مبادرة «صوتك مسموع» خلال شهر أكتوبر 2023، في حل الشكاوى الواردة لها، من خلال قنواتها المتعددة، إذ تلقت منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى أكتوبر 2023، 733 ألفًا و885 رسالة، تضمنت 121 ألفًا و57 شكوى، جرى حل 118 ألفًا و400 شكوى بنسبة 97.8%، وجاري حل 2653 شكوى.

كما شارك وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، و خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

الخميس 2 نوفمبر

أعلن وزير التنمية المحلية، تخصيص أرقام تليفونات لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة«0220544041، 0220544052»، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن «15330» الخاص بمبادرة «صوتك مسموع»، لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وشارك في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء رقم 262 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ أشاد رئيس الوزراء، بنماذج المدارس المُميزة التي افتتحت بأرض القرية الكونية، وكلف وزيري الإسكان والتنمية المحلية، بإتاحة أراض للتوسع في ذلك النموذج بالمدن الجديدة والمحافظات.

الجمعة 3 نوفمبر

استقبل وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة مواطني العاصمة بصورة يومية.