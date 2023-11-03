وزير الأوقاف يكرم 11 من أئمة المساجد الحاصلة على اعتماد الجودة بالغردقة

قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، بتكريم 11 إماما، والقائمين على المساجد الحاصلة على اعتماد الجودة بمدينة الغردقة، وكذلك 4 من العاملين والإداريين والواعظين بمديرية أوقاف البحر الأحمر، بشهادة تقدير ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه، بحضور عدد من قيادات الأوقاف بالبحر الأحمر.

مكافأة مالية وشهادة تقدير لأئمة المساجد

جاء ذلك في ختام القافلة والمعسكر التثقيفي والدعوي لأئمة وواعظات مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، وحصل المكرمون من العاملين والواعظات وكذلك أئمة المساجد بمديرية أوقاف البحر الأحمر على شهادة تقدير ومبلغ مالي.

وزير الأوقاف يكرم أئمة المساجد

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، إلى مدينة الغردقة، وأداء صلاة الجمعة من مسجد الميناء الكبير بالغردقة، مؤكدا في كلمة ألقاها أثناء التكريم على مجالس إدارات وأئمة المساجد التي حصلت على الجودة، بضرورة الحفاظ على المساجد ونظافتها بشكل دوري، وكذلك حض مجالس الإدارات الأخرى بالحفاظ على المساجد المختلفة للحصول عل شهادة الجودة.

وأشار الدكتور محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال أداء خطبة الجمعة، إلى أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها كما أحيا الناس جميع، والمقصود بالإحياء هو دفع البلاء ومساعدة في إنقاذ الحياة والحفاظ عليها.

حق المواطن في الحياة

وقال من عظيم شأن الإسلام إنه جرّم وحرّم أن يعتدي الناس على نفسها حيث كفل الله للإنسان أن يعيش حياة كريمة والمواثيق الدولية تنص على حق المواطن في الحياة دون تمييز وهو ما تتفق عليه الشريعة الإسلامية، حيث إن الدين الإسلامي هو دين الحياة لا صناعة الموت ولا التدمير.