وزير الأوقاف: الإفراط في القتل تهديد حقيقي للأمن والسلم العالمي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإفراط في القتل والتنكيل يؤجج كل مشاعر الكراهية والانتقام، بما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم العالمي.

وأضاف وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: «لقد آن لنا جميعا أن ندرك معنى عمقنا القومي ومعنى الأمن القومي العربي، وأهمية وحدة صفنا العربي في مواجهة التحديات التي تهددنا جميعا وتهدد أمننا القومي العربي ».

وأضاف أن الأمن القومي العربي أمر غير قابل للتجزئة في ظل التحديات التي تواجهنا جميعا، معا سنكون قادرين على حفظ مصالح أوطاننا وحماية أمننا القومي.

مضاعفة الجهود في مختلف المجالات

وتابع وزير الأوقاف: «لقد آن لنا أن نعرف من معنا ومن علينا ومن يتعامل بإنسانية حقيقية ومن يدعي إنسانية زائفة.. يجب ألا نخدع أنفسنا ولا نسمح لأحد أن يخدعنا أو يخادعنا بعد كل هذه المعاناة آلتي يواجهها الأطفال والنساء دون اعتبار لمآسيهم».

واستكمل: «مهما كانت الظروف المحيطة بنا، علينا أن نثق في الله عز وجل ثم في أنفسنا، ونضاعف جهودنا في مختلف المجالات للنهوض بوطننا».