وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الميناء بالغردقة ويكرم الأئمة المتميزين

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة اليوم، في مسجد الميناء الكبير بالغردقة، بحضور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعدد قيادات الأوقاف والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة في الغردقة

يأتي ذلك ضمن على هامش زيارة وزير الأوقاف لمدينة الغردقة، حيث يشهد فعاليات المعسكر التثقيفي لأئمة أوقاف البحر الأحمر، بالتعاون بين المجلس الأعلى ومديرية أوقاف البحر الأحمر، ويكرم عددا من الأئمة المتميزين في المساجد الحاصلة على شهادة الجودة والاعتماد، ويسلم شهادات تقدير لعدد من مسؤولي إدارات الأوقاف.

معسكر الأوقاف التثقيفي

كان شهد مسجد الميناء الكبير بالغردقة فعاليات معسكر الأوقاف التثقيفي بالبحر الأحمر بعنوان الحفاظ على الوطن حق واجب على كل وطني، وذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الإسلامي الوسطي، بحضور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.